Кухня в ярких, летних тонах: как выбрать и обустроить?

Безусловно, кухня одно из самых посещаемых мест в современном доме или квартире. На ней готовится еда, собираются все члены семьи на трапезу, а также часто принимают гостей и устраивают посиделки за чашечкой вкусного чая или кофе. Именно поэтому к оформлению кухни нужно подойти максимально серьезно. Трендом последних лет можно считать яркие кухни, которые выглядят всегда […]

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Безусловно, кухня одно из самых посещаемых мест в современном доме или квартире. На ней готовится еда, собираются все члены семьи на трапезу, а также часто принимают гостей и устраивают посиделки за чашечкой вкусного чая или кофе. Именно поэтому к оформлению кухни нужно подойти максимально серьезно. Трендом последних лет можно считать яркие кухни, которые выглядят всегда выигрышно.

Общие принципы оформления яркой кухни

Для начала стоит отметить, что не все яркие цвета и оттенки гармонично сочетаются между собой, поэтому нужно придерживаться некоторых простых правил:· рекомендуется не использовать более чем три цвета для оформления пространства кухни, поскольку это может перегрузить помещение и отвлечь от основной идеи;· обои и кухонный гарнитур лучше всего покупать разных цветов или, как минимум, оттенков, поскольку они могут просто сливаться воедино;· потолок и пол между собой должны отличаться по тону;· для гармоничного внешнего вида всего помещения фартук и столешница на кухне должны быть разного цвета;· мебель на кухне не должна иметь отличающаяся от штор цвет;· кухонный гарнитур со стенами должны контрастировать.

Примечательно, что решение купить кухню в ярких цветах будет оптимальным как для просторных помещений, так и весьма компактных. Лучшее решение чтобы интерьер в такой кухне был не только ярким, но и гармоничным — комбинирование нескольких оттенков. Среди профессиональных дизайнеров интерьера существует правило, которое имеет название “60-30-10”. Его название исходит из того, что при применении для оформления трех цветов, они должны распределяться таким образом:· 60% основной цвет, которой нужен для стен, потолка и пола;· 30% цвета, в которой окрашивается пол, потолок, кухонный гарнитур и другие элементы мебели;· 10% приходится на яркие акценты, которыми могут выступать мебельные фасады и текстиль.

Чаще всего, даже при оформлении стильной кухни в качестве главного цвета выбирают более спокойные оттенки.

Какие элементы интерьера в кухне должны быть яркого цвета?

Не обязательно яркая кухня должна подразумевать насыщенный цвет стен, поскольку добавить красок можно весьма разными способами.

Гарнитур на кухню

Довольно часто именно с помощью гарнитура в ярких тонах создается особая атмосфера на кухне. Даже поклонники черно-белой классики могут добиться превосходного результата при помощи добавления ярких дверец в шкаф или ящиков. Более того этот прием подойдет и для тех, кто не хочет покупать новую мебель и вполне доволен старой, поэтому можно просто дополнительно заказать новые фасады. Люди, которые привыкли создавать все своими руками, могут попросту перекрасить их, выбрав наиболее оптимальный вариант цветовой палитры.

Столешница

Не менее универсальным решением будет и использование яркой столешницы. Часто этот элемент дополняет кухонный фартук, который соответствует ему по цвету. Конечно, стоит помнить, что яркие цвета могут визуально уменьшить пространство, поэтому главное не переусердствовать.

Мебель

Проще всего добиться желаемого результата по созданию в современной кухне яркого и запоминающегося интерьера с помощью правильно подобранной мебели. Например, если вы захотите приобрести диван на кухню в ярких цветах, то уже одного этого элемента будет достаточно чтобы полностью изменить интерьер помещения. То же самое касается и стульев, которые являются неотъемлемым элементом любой кухни. Если в них будет обивка из материалов с насыщенным цветом, то помещение перестанет быть скучным. Благо широкий выбор такой мебели от известных производителей представлен в интернет-магазине taburetka, поэтому проблем с выбором не возникнет даже у самого требовательного покупателя.