Общество

Луганщина не отрезана: трассу «Лисичанск — Бахмут» контролируют ВСУ!

После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали „дорогу жизни“

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Луганщина не отрезана от Украины полностью, а трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта российскими силовиками, доступ к Лисичанску и Северодонецку у армии Украины сохранен. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

«После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали „дорогу жизни“. Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы. Состоянием на 13 часов передвижение по дороге возможно», – подчеркнул Гайдай.

Некоторые заголовки СМИ, как уточнил он, «вообще вызывают возмущение».

«Писать „Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?“ безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях. Верьте только официальным источникам информации», – уточнил Гайдай.

Ранее сообщалось, что операция по спасению героических защитников «Азовстали» и переговорный процесс по их обмену все еще продолжаются.

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