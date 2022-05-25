Спорт

В Украине погиб двукратный чемпион страны по боксу: СМИ выяснили, что случилось

Черкасский боксер Олег Прудкий, к сожалению, погиб во время обороны собственного государства. Известно, что он был дважды чемпионом Украинского государства в боксе в категории до 60 килограмм.

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Об этой информации сообщили в Sportarena, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что погиб Прудкий вчера, 24 мая. К сожалению, обстоятельства его смерти неизвестны. В редакции подчеркивают только то, что украинский чемпион был убит российским снарядом.

Из биографии Прудкого известно, что он был членом команды «Украинские атаманы». Кроме того, у мужчины был титул мастера спорта международного класса. Родственники же убитого спортсмена утверждают, что человеком он был хорошим, и пропагандировал здоровый образ жизни.

К сожалению, ежедневно в Украине приходят новости о погибших воинах. Потому многие надеются, что война закончится как можно быстрее.

Как сообщалось ранее, в YouTube сказали, будут ли они закрываться в РФ: ответ гендиректора сервиса.

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