Луганщина не отрезана от Украины полностью, а трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта российскими силовиками, доступ к Лисичанску и Северодонецку у армии Украины сохранен.

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США запретили Российской Федерации выплаты в долларах для обслуживания ее внешнего долга, в свою очередь в РФ заявили о том, что будет производить выплаты по долгу в рублях. Об этом заявил спикер местной госдумы Володин, передает УРА-Информ.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», – отметил Володин.

У Российской Федерации, как считает Володин, уже якобы есть «опыт взаиморасчетов в рублях».

«Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», – уточнил Володин.

Ранее сообщалось, что Луганщина не отрезана от Украины полностью, а трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта российскими силовиками, доступ к Лисичанску и Северодонецку у армии Украины сохранен.