Экономика

В Кремле угрожают завалить США рублями

Луганщина не отрезана от Украины полностью, а трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта российскими силовиками, доступ к Лисичанску и Северодонецку у армии Украины сохранен.

Время чтения: 38 Секунд

США запретили Российской Федерации выплаты в долларах для обслуживания ее внешнего долга, в свою очередь в РФ заявили о том, что будет производить выплаты по долгу в рублях. Об этом заявил спикер местной госдумы Володин, передает УРА-Информ.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», – отметил Володин.

У Российской Федерации, как считает Володин, уже якобы есть «опыт взаиморасчетов в рублях».

«Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», – уточнил Володин.

Ранее сообщалось, что Луганщина не отрезана от Украины полностью, а трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта российскими силовиками, доступ к Лисичанску и Северодонецку у армии Украины сохранен.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин шантажирует мир – Порошенко снова высказался о возмутительных планах главы Кремля

Бывший лидер Украины и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в очередной раз обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в возмутительных актах.

В Херсонской области вводится рубль: опубликован документ,  подписанный Сальдо (фото)

К сожалению, оккупационные силы Российской Федерации продолжают находиться на юге Украины, включая Крым и северный от него регион. Теперь же представителем «власти» РФ Владимиром Сальдо был утвержден «законопроект», предусматривающий введение рубля.

В РФ признали проблемы с логистикой из-за санкций

Российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора «Север — Юг»

Источник сообщил, что ждет мир в условиях кризиса: опубликован тревожный прогноз

Инсайдер из Офиса Президента представил информацию, где речь идет о возникающих условиях во время усугубляющихся экономических проблем. Эксперты считают, что соответствующий ряд кризисов приведет к росту преступности в акваториях.

Важное изменения для пенсионеров: изменились условия получения выплат

Теперь можно выбрать любой удобный банк.

Зеленский готовит новые соцпрограммы для украинцев: источник ОП сказал, чего ждать людям

Власти Украины намерены помогать своему народу настолько, насколько это возможно. Человек из Офиса Президента сказал о том, что не только функционеры ОП, но еще и Кабинет министров готовят программы социальной поддержки, которая позволит улучшить положение людей.