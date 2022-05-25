Общество

«Очень опасно что-либо говорить»: в ОП объяснили, почему молчат о защитниках Мариуполя

В ситуации, когда речь идет о жизни многих людей необходимо соблюдать тишину

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Операция по спасению героических защитников «Азовстали» и переговорный процесс по их обмену все еще продолжаются. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Мы не комментируем эту тему, она очень чувствительная. Операция продолжается, переговоры продолжаются. Любое неосторожное заявление может навредить», – отметил представитель ОПУ.

В данной ситуации, когда речь идет о жизни многих героев Украины необходимо соблюдать тишину.

«Очень опасно что-либо говорить. Проще промолчать. Пожертвовать интересам информирования общества, чтобы не навредить парням и девушкам из „Азовстали“. Любое заявление, осторожное или нет, могут использовать для пересмотра условий предварительных переговоров», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Крым в составе Украины якобы будет «прямым хамством» целостности Российской Федерации. 

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