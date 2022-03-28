Общество

Терехов рассказал об актуальной ситуации в Харькове: есть позитивные сдвиги

Мэр Харькова о последних новостях из города.

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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал об актуальной ситуации в городе. Он отметил, что есть позитивные сдвиги, но ситуация остается тяжелой.

Мэр города отметил, что освобождение Малой Рогани является очень важным моментом, так как именно оттуда ввелись постоянные обстрелы жилых микрорайонов города, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

“Это очень важно и знаково. Ночь прошла более-менее спокойно, спокойно — можно сказать с натяжкой, потому что обстрелы есть, обстрелы не прекращаются, и я попросил, чтобы мирное население ночевало преимущественно в подвальных помещениях, бомбоубежищах, на станциях метро,   чтобы сохранить жизнь людей”, – заявил Терехов.

Он добавил, что целенаправленно российская армия бомбит трансформаторные подстанции, поэтому в город отправляют большое количество генераторов, чтобы у людей было электричество.

Терехов добавил, что около 30% населения покинуло Харьков, но в последнее время очень многие харьковчане возвращаются, при этом большинство из них мужчины, которые отвезли свои семьи.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе требуется полная эвакуация города.

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