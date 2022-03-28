Общество

Экстрасенс дал прогноз по поводу войны в Украине: капитуляции россии не будет

Роман Шептицкий дал свой прогноз по поводу окончания войны.

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Экстрасенс Роман Шептицкий в эфире канала Украина 24 рассказал, чем и когда закончится война в Украине. Он отметил несколько важных моментов.

На картах он увидел, что Украина не только защитит свои территории, которые были у нее до 24 февраля, полномасштабного наступления, но и вернет себе оккупированные ранее территории, пишет УРА-Информ.

Во время сеанса первая карта показала аркан, который был перевернут, то есть хаос (войну). Вторая карта – наступление. То есть россия идет в атаку, но Украина может дать ответ. Третья карта символизирует изгнание и бегство врага. Однако не видна капитуляция врага, рф этого не признает. Они могут сказать, что выполнили свои задания и уйти.

Четвертая “карта-подсказка”. Она говорит о том, что должны прийти положительные новости. По его словам, большая энергетическая привязка идет в Мариуполь. И когда город будет полностью освобожден, тогда и во всей Украине наступит мир.

Пятая карта говорит о результате, что Украина вернет себе все оккупированные территории.

Ранее мы публиковали восемь сценариев окончания войны в Украине.

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