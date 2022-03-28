Германия выступает против эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Олаф Шольц снова высказал свое мнение.

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Глава правительства Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность введения немедленного эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Как он сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD, внезапная приостановка поставок парализует целые отрасли экономики Германии.

Канцлер Германии раскритиковала расчеты экспертов о том, что Германии удастся объявить эмбарго. По его мнению, это всего лишь математические модели, оперирующие теоретическими объемами доступного газа, без учета реальных условий, т.е. варианты транспортировки сырья. Шольц сказал, что установки, через которые будут распределяться газ или нефть, еще не готовы, пишет УРА-Информ.

Шольц также сослался на призывы к немедленному эмбарго в отношении Германии со стороны других, в основном восточноевропейских, стран ЕС. – Многие, кто публично говорит о том, что надо делать, до сих пор сами импортируют газ, нефть и уголь из России. И сами еще не приняли решения по этому поводу. Это показывает, что решение, которое мы принимаем, очень хорошо продумано, – сказал он. Шольц не упомянул ни одну конкретную страну.

Канцлер Германии заверил, что Германия пытается как можно скорее отказаться от импорта энергоресурсов из России, и первые решения по этому поводу уже приняты. По его словам, в этом году Германия может стать независимой от российского угля. Он заверил, что и в случае с нефтью это может произойти очень быстро.

Ранее мы сообщали, что США вводят новые санкции против России.