В комментариях в одном из Telegram-каналов так называемой «республики» жители ОРДЛО сообщили, что столкнулись с тем, что не могут воспользоваться услугами с сайта Государственных услуг Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В частности, речь идёт о том, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получившие СНИЛС и подтверждённую учётную запись на сайте Госуслуг РФ ещё летом 2021 года, сейчас не могут воспользоваться ни одной из услуг РФ с него.

Как оказалось, для того, чтобы подтвердить учётную запись требуется российский телефонный номер, а граждане ОРДЛО пользуются услугами мобильного оператора «республиканский Феникс».

«Вот такая «ненастоящая» подтвержденная учетная запись на Госуслугах РФ», — пожаловались жители ОРДЛО в социальных сетях.

Так же ими выдвигается предположение, что получение СНИЛС жителями так называемых «республик» было задумано только под выборы депутатов Госдумы России. И данная ситуация служит очередным подтверждением этому.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, как жители ОРДЛО относятся к вероятности большой войны.