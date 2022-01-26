Общество

Малюська озвучил фамилии «очевидных олигархов» в Украине

Достаточно открыть рейтинг Forbes

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В украинском государстве признакам «очевидного олигарха» отвечают только бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Об этом в интервью «Forbes Украина» заявил министр юстиции Денис Малюська, передает УРА-Информ.

«Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка — Ринат Ахметов. Есть все критерии — медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко — активы, участие в политике, под вопросом телеканалы», — отметил Малюська.

Малюська еще не видел новой структуры собственности телеканалов «Прямий» и «5 канал», о выходе из которых заявлял бывший президент Петр Порошенко.

«Закон прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, как будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, „Прямий“ и „5 канал“ не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации внешнюю политику формирует глава государства Владимир Путин. 

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