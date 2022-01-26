Общество

На пороге войны: в ОРДЛО готовят бомбоубежища и отрабатывают планы эвакуации населения

На Донетчине выполняется весь комплекс мер, необходимый для адекватного ответа на вызовы любого характера

Время чтения: 49 Секунд

На данный момент «правительство» оккупированной части Донецкой области прорабатывает готовность к чрезвычайным ситуациям: и техногенным и военным. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

В ОРДЛО, как он отметил, выполняется весь комплекс мер, который будет необходим для адекватного ответа на вызовы любого характера. Также в бюджете уже заложены средства на систему централизованного оповещения. Известно, что продолжаются инспекции состояния защитных сооружений, которые предназначены для укрытия гражданского населения.

«Большинство из них готово принимать людей в случае необходимости. Работаем над тем, чтобы сделать их не только безопасными, но и удобными. Кроме того, мы разработали и предоставили в ГСЧС Украины план эвакуации населения на особый период, а сейчас нарабатываем и уточняем план эвакуации. населения и материальных ценностей в мирное время. Эффективная система гражданской защиты особенно важна для Донетчины и Луганщины, где уже восьмой год подряд продолжаются боевые действия», — уточнил Кириленко.

Ранее сообщалось, что сейчас оснований считать, что вторжение Российской Федерации в Украину произойдет в ближайшие дни, не существует, однако, есть такая угроза. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

США доставили в Украину третью партию летального вооружения

Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов

Малюська озвучил фамилии «очевидных олигархов» в Украине

Достаточно открыть рейтинг Forbes

Стало известно, по какой причине жители ОРДЛО не могут пользоваться услугой с сайта Госуслуг РФ

В комментариях в одном из Telegram-каналов так называемой «республики» жители ОРДЛО сообщили, что столкнулись с тем, что не могут воспользоваться услугами с сайта Государственных услуг Российской Федерации.

Стало известно, как жители ОРДЛО относятся к вероятности большой войны

Из-за угрозы возможного вторжения России в Украину жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей особенно остро реагируют на данную информацию.

Украинцы запустили в «фейсбуке» патриотический флешмоб: «Самая смелая нация в мире»

Одними из составляющих патриотизма украинцы считают любовь в своей стране и готовность стать на её защиту. И, невзирая на разногласия и споры они обладают замечательной чертой-умением объединяться в трудное время.

«Желаю каждой женщине таких взглядов»: первая леди поздравила Украины поздравила мужа с днем рождения

В поздравлении супруга главы государства опубликовала фото