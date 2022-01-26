На пороге войны: в ОРДЛО готовят бомбоубежища и отрабатывают планы эвакуации населения

На Донетчине выполняется весь комплекс мер, необходимый для адекватного ответа на вызовы любого характера

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На данный момент «правительство» оккупированной части Донецкой области прорабатывает готовность к чрезвычайным ситуациям: и техногенным и военным. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

В ОРДЛО, как он отметил, выполняется весь комплекс мер, который будет необходим для адекватного ответа на вызовы любого характера. Также в бюджете уже заложены средства на систему централизованного оповещения. Известно, что продолжаются инспекции состояния защитных сооружений, которые предназначены для укрытия гражданского населения.

«Большинство из них готово принимать людей в случае необходимости. Работаем над тем, чтобы сделать их не только безопасными, но и удобными. Кроме того, мы разработали и предоставили в ГСЧС Украины план эвакуации населения на особый период, а сейчас нарабатываем и уточняем план эвакуации. населения и материальных ценностей в мирное время. Эффективная система гражданской защиты особенно важна для Донетчины и Луганщины, где уже восьмой год подряд продолжаются боевые действия», — уточнил Кириленко.

Ранее сообщалось, что сейчас оснований считать, что вторжение Российской Федерации в Украину произойдет в ближайшие дни, не существует, однако, есть такая угроза.