В ОРДО усиливается охрана опасных и социально важных объектов

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Подразделения вооруженных сил Украины якобы готовят «диверсионные акты» на оккупированной части украинского Донбасса. Об этом сегодня заявил «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«Получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне ООС диверсионных актов на территории народных республик вблизи линии соприкосновения сторон. Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Галаганом отданы указания 8 полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов», — заявил он, опираясь на данные «разведки ДНР».

Под удар, по мнению Басурина, попадут объекты жизнеобеспечения оккупированного боевиками Донбасса: Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, а также других населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что освобождение Печерским судом Киева бывшего главы украинского государства Петра Порошенко из зала суда под личные обязательства на время рассмотрения разбирательств является частью театрализованного представления, которое было организовано по согласованию с действующим Офисам президента.