Политика

Зеленский сговорился с Порошенко: экс-нардеп обвинил президента в двуличии

Прокуратура требовала миллиард гривень залога

Время чтения: 47 Секунд

Освобождение Печерским судом Киева бывшего главы украинского государства Петра Порошенко из зала суда под личные обязательства на время рассмотрения разбирательств является частью театрализованного представления, которое было организовано по согласованию с действующим Офисам президента. Об этом заявил бывший соратник Порошенко и бывший нардеп Игорь Мосийчук, передает УРА-Информ.

«По факту это решение суда прямо подтверждает, что мы стали свидетелями дешевого театрального водевиля, разыгранного двумя актерами: Зеленским и Порошенко. Теперь рейтинг Порошенко будет расти, и он реально будет претендовать на выход во второй тур президентских выборов. Наблюдаем дальше избиение Зеленского ссаными тряпками под камеры и сотрудничество между ними по бизнесу, как, например, предоставление Кабмином льгот на газ предприятиям Петра Порошенко», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что после того, как Печерский районный суд украинской столицы избрал меру пресечения бывшему главе украинского государства Петру Порошенко в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу, пятый президент Украины заявил, что он пока не празднует победу в суде. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Госдуме РФ вновь отвергли возможность признания «ЛДНР»

Признание «ЛДНР» может спровоцировать обвинения в агрессивных планах Москвы

Путин нарушил многолетнюю традицию: в Кремле назвали причины

Путин в 2022 не принял участие в купаниях в проруби

Путин нашел союзника в противостоянии с США

Стало известно какая страна предложила Российской Федерации вместе противостоять Соединённым Штатам Америки.

РФ угрожает США: требует не поставлять оружие в Украину

Во время своего визита в Киев делегация Конгресса США пообещала, что при военном вторжении России на территорию Украины Вашингтон предоставит Украине оружие

В РФ озвучили причины, почему до сих пор не «сбросили» Путина

России для совершения «дворцового переворота» нужны политики, которые готовы пойти на крайние меры

«Безумный сценарий еще не окончен»: Порошенко прокомментировал решение суда

Политик заявил, что он пока не празднует победу в суде