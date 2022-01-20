Зеленский сговорился с Порошенко: экс-нардеп обвинил президента в двуличии

Прокуратура требовала миллиард гривень залога

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Освобождение Печерским судом Киева бывшего главы украинского государства Петра Порошенко из зала суда под личные обязательства на время рассмотрения разбирательств является частью театрализованного представления, которое было организовано по согласованию с действующим Офисам президента. Об этом заявил бывший соратник Порошенко и бывший нардеп Игорь Мосийчук, передает УРА-Информ.

«По факту это решение суда прямо подтверждает, что мы стали свидетелями дешевого театрального водевиля, разыгранного двумя актерами: Зеленским и Порошенко. Теперь рейтинг Порошенко будет расти, и он реально будет претендовать на выход во второй тур президентских выборов. Наблюдаем дальше избиение Зеленского ссаными тряпками под камеры и сотрудничество между ними по бизнесу, как, например, предоставление Кабмином льгот на газ предприятиям Петра Порошенко», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что после того, как Печерский районный суд украинской столицы избрал меру пресечения бывшему главе украинского государства Петру Порошенко в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу, пятый президент Украины заявил, что он пока не празднует победу в суде.