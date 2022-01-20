Зеленский сговорился с Порошенко: экс-нардеп обвинил президента в двуличии

Прокуратура требовала миллиард гривень залога
Освобождение Печерским судом Киева бывшего главы украинского государства Петра Порошенко из зала суда под личные обязательства на время рассмотрения разбирательств является частью театрализованного представления, которое было организовано по согласованию с действующим Офисам президента. Об этом заявил бывший соратник Порошенко и бывший нардеп Игорь Мосийчук, передает УРА-Информ.
«По факту это решение суда прямо подтверждает, что мы стали свидетелями дешевого театрального водевиля, разыгранного двумя актерами: Зеленским и Порошенко. Теперь рейтинг Порошенко будет расти, и он реально будет претендовать на выход во второй тур президентских выборов. Наблюдаем дальше избиение Зеленского ссаными тряпками под камеры и сотрудничество между ними по бизнесу, как, например, предоставление Кабмином льгот на газ предприятиям Петра Порошенко», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что после того, как Печерский районный суд украинской столицы избрал меру пресечения бывшему главе украинского государства Петру Порошенко в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу, пятый президент Украины заявил, что он пока не празднует победу в суде.
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