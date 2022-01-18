Вот так Зеленский поборол бедность – Азаров показал тревожные данные из социологии

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров снова затронул тему экономических показателей в стране. По его словам, уже сейчас проблема бедности в Украинском государстве приобретает широкий размах.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«В Украине сейчас проживает 10,8 миллионов пенсионеров. Почти половина из них, то есть 5,2 миллиона человек, получают пенсионные выплаты, которые достигают менее 100 долларов в месяц. Более того, еще 1,4 миллиона пенсионеров получают даже до 73 долларов в месяц. Еще 3,8 миллиона – до 91 доллара. Вот так Зеленский поборол бедность эффективно в Украине. Попросту взял и загнал миллионы сограждан в нищету», — заключил бывший политик Украины.

При этом, неясно, откуда Азаров взял вышеупомянутые данные. Он не стал ссылаться на определенные социологические или экономические исследования. На данный момент обратили внимание и пользователи соцсетей, которые раскритиковали экс-премьера за недостоверность высказывания.

В Украине 10,8 млн. пенсионеров. Практически 50% из них – 5,2 млн. чел. – получают пенсию меньше $100 в месяц



1,4 млн. пенсионеров получают до $73 в месяц. Еще 3,8 млн. – до $91



Вот как эффективно Зеленский поборол бедность в Украине – вверг миллионы граждан в нищету pic.twitter.com/WPti1zleFn — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 17, 2022

Напомним, США и ЕС отказались от самого жесткого наказания для Путина: стала известна причина.