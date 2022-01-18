Общество Политика

Главнокомандующий ВСУ озвучил количество российских военных, которые противостоят Украине

Наша страна имеет дело с миллионной армией РФ

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Число военнослужащих России у границ украинского государства может существенно возрасти в любой момент. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью «Укринформ», передает УРА-Информ.

«Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а еще через неделю — 780 тысяч, — у Российской Федерации есть для этого все возможности», — заявил он.

Украинскому государству, как подчеркнул Залужный, угрожает почти миллион российских военнослужащих агрессора.

«Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая на сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих. Сегодня я доводил до наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Стоит учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителям ОРДЛО отказывают в получении «паспорта ДНР», чтоб сократить отток жителей оккупированных территорий в Российскую Федерацию, так как получить российский паспорт без «паспорта ДНР» невозможно.

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