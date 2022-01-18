Война на Донбассе может закончиться неожиданно: один из создателей батальона «Восток» дал свой прогноз

Так называемый «ветеран» незаконных вооруженных формирований Пётр Савченко прогнозирует неожиданное окончание военного конфликта, длящегося почти восемь лет на Донбассе.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как сообщили подконтрольные ОРДЛО паблики, одним из основателей батальона «Восток» Пётром Савченко было заявлено, что на данный момент он не ощущает признаков большого военного противостояния на Донбассе.

Более того, боевиком НВФ было заявлено, что всё, что сейчас происходит на Востоке Украины, может завершиться вполне неожиданно для всех.

«Посмотрите на Нагорный Карабах. Тридцать четыре года там тупиковая ситуация и никак не может разрешиться. По моим же ощущениям, на Донбассе каких-то предвестников либо признаков большой войны нет. И мне кажется, все это может закончиться вполне неожиданно»,- резюмировал боевик НВФ.

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