Общество

«Российской военной техники и военных нет»: Пушилин заявил о «провокации» со стороны Украины

Заявления Украины о присутствии российской армии на Донбассе якобы являются провокацией

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Заявления украинского правительства о присутствии армии Российской Федерации на оккупированном Донбассе якобы являются провокацией. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Заявления Украины о военном присутствии России в республиках Донбасса являются провокационными шагами по дестабилизации ситуации в мире. Согласно данным международных организаций, в том числе СММ ОБСЕ, на территории ДНР не зафиксировано ни российских военных, ни российской техники », — считает Пушилин.

Ранее сообщалось, что число военнослужащих России у границ украинского государства может существенно возрасти в любой момент. 

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