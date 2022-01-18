Экономика

Жители ОРДО бегут в Россию: названа причина оттока людей из «республики»

Даже предложение вести российский инстаграмм-акаунт за 9 тыс. в неделю превышает многие зарплаты в ОРДО

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В ОРДО наблюдается резкая нехватка сотрудников на предприятиях. Объясняется это огромной разницей в оплате труда. Один из местных пабликов проанализировал рынок вакансий и зарплат в «ДНР» и России. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что в ОРДО оператору котельной, либо электрогазосварщику предлагают оплату труда от 20 000 руб. Также известно, что мерчендайзеры на оккупированных территориях могут рассчитывать на зарплату 17 000 рублей. При этом, водителю-экспедитору готовы заплатить 1 100 руб. за один выезд.

При этом, предложения об оплате труда в России выглядят гораздо заманчивее.

«Здесь даже стажерам-монтажникам подъемных механизмов без опыта работы, готовы предоставлять жилье и платить первый месяц 55 000 рублей. Видеооператоры бегут от 15−17 тыс. руб. с республиканских телеканалов, в Москву, на зарплату от 100 тысяч руб», — сказано в сообщении Телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что заявления украинского правительства о присутствии армии Российской Федерации на оккупированном Донбассе якобы являются провокацией.

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