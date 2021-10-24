В РФ поднялось серьезное волнение: даже ВСУ обратили внимание, что недавно заявила Скабеева

Один из офицеров украинской армии и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил о том, что Ольга Скабеева сильно встревожилась из-за слов командующего ССО, генерала Григория Галагана.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА Информ».

«Что-то пропагандисты Кремля в последнее время сильно разволновались. Уверенность вместе с пафосом по какой-то причине прямо на глазах пропадают», — сказал он в начале, выложив тематический видеоролик.

В нем представлена довольно известная пропагандистка из РФ Ольга Скабеева, которая в самом начале анонсировала о тревожном приказе Галагана. По ее словам, военный приказал силам ВСУ готовиться к вторжению со стороны Российской Федерации.

«И теперь нужно понимать, что ситуация на границе Украины и России приобретает новый смысл. Очередные наступления на Донбасс при поддержке НАТО и стран Запада означают, что против нас начали вести откровенные военные действия», — заявила Скабеева.

Напомним, Владимир Путин назвал самую могущественную страну мира: и это не Россия.