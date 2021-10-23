Президентом России Владимиром Путиным, во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил какая, по его мнению, самая могущественная страна в мире.

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Об этой информации сообщил Glavcom, передает Ura-inform

Как отметил Путин, несколько десятилетий эта страна проводила военные кампании в двух государствах, которые несопоставимы с ней ни по одному из параметров. И эта самая могущественная держава- Соединённые Штаты Америки.

Но , как было отмечено главой Кремля, США свернули все свои военные операции, так и не добившись ни единой своей цели, поставленных двадцать лет назад, планируя эти операции.

«И дело не в этом. Война, которую проиграла одна страна, означает, что побуду одерживает другая и которая берёт на себя всю ответственность за происходящее. К примеру, когда США одержали поражение во Вьетнамской войне , это не привело к тем последствиям, что Вьетнам был превращён в чёрную дыру. Более того, там появилось успешная страна, которая опиралась на поддержку сильнейшего союзника»,- сказал Путин.

Со слов Путина, на данный момент ведение войны не прекратилось, а лишь меняет форму.

Напомним, ранее сообщалось, В Германии выступили с неожиданным требованием относительно Северного потока-2.