Политика

Азаров раскрыл, что впервые за 30 лет произошло с Украиной: экс-премьер удивился новым результатам

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров сообщил о том, что официальный Киев показывает не самые утешительные результаты. В этом плане он сослался на ситуацию в сельском хозяйстве, на фоне которой в конце своего сообщения он даже задал, вероятно, риторический вопрос.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА Информ».

«Украина впервые за 30 лет решила импортировать яйца кур из Республики Беларусь! В государстве было закрыто больше 30 предприятий по производству яиц. То же самое касается производства мяса птицы», — сказал в начале экс-премьер.

Затем он сослался на то, что за несколько лет поголовье птиц было сокращено на 11 миллионов. И уже после этого экс-премьер задал в возмутительной манере свой вопрос.

«Как же нужно было управлять государством так, чтобы прийти к подобно рода результату?», — заключил Азаров.

Напомним, в «Ощадбанке» пояснили, почему не будут продлевать срок действия карт переселенцев.

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