Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

Со слов известного педиатра Евгения Комаровского, в осенний период родители часто начинают покупать детям и себе витаминные комплексы в таблетках. Но не всегда в этом есть необходимость, поясняет доктор.

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщил Glavcom.ua, передает Ura-inform.

Как объяснил Комаровский, если вы питаетесь рационально и полноценно, то торопиться в аптеку за витаминами вам не нужно. Этой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения, исключая только витамин Д. Так как источником этого витамина является солнце, а оно вредно воздействует на кожу.

Педиатр назвал пять основных групп, которые включают в себя полноценное питание-это молочные, мясные изделия, какие-то фрукты, овощи и разнообразные крупы.



«К примеру, если в вашем сегодняшнем рационе было яблочко, картошка, молоко и рыба, то это и есть разнообразное питание. И ваш организм практически не нуждается в каком-то витамине»,-сказал доктор.



Кандидатом медицинских наук было заявлено, что не нужно придерживаться модных тенденций, и пропивать курс витаминов необдуманно. Ведь витаминные комплексы — это лечебно-профилактические препараты и принимаются они только при наличии авитаминоза.

Но в случае отсутствия полноценного питания, приём витаминов несколько раз в год не помешает, резюмировал Комаровский.



Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака.