Здоровье

Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

Со слов известного педиатра Евгения Комаровского, в осенний период родители часто начинают покупать детям и себе витаминные комплексы в таблетках. Но не всегда в этом есть необходимость, поясняет доктор.

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщил Glavcom.ua, передает Ura-inform.

Как объяснил Комаровский, если вы питаетесь рационально и полноценно, то торопиться в аптеку за витаминами вам не нужно. Этой же позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения, исключая только витамин Д. Так как источником этого витамина является солнце, а оно вредно воздействует на кожу.
Педиатр назвал пять основных групп, которые включают в себя полноценное питание-это молочные, мясные изделия, какие-то фрукты, овощи и разнообразные крупы.

«К примеру, если в вашем сегодняшнем рационе было яблочко, картошка, молоко и рыба, то это и есть разнообразное питание. И ваш организм практически не нуждается в каком-то витамине»,-сказал доктор.

Кандидатом медицинских наук было заявлено, что не нужно придерживаться модных тенденций, и пропивать курс витаминов необдуманно. Ведь витаминные комплексы — это лечебно-профилактические препараты и принимаются они только при наличии авитаминоза.

Но в случае отсутствия полноценного питания, приём витаминов несколько раз в год не помешает, резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Когда Украина переходит на зимнее время и как избежать последствий перевода для здоровья человека

Украина с 30 на 31 октября переходит на зимнее время. В субботу тридцатого октября часы будут переведены на один час назад, соответственно в воскресное утро украинцы будут спать на 60 минут дольше.

В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики»

Из сообщений «министерства» здравоохранения так называемой «ДНР» за 2021 в «республике» была проведена вакцинация около 200 000 человек.

Антибиотики при воспалении легких: виды и особенности назначения

Пневмония – патологический инфекционный процесс, поражающий альвеолы легких, который требует немедленного реагирования и лечения.

Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах

Хирургом-онкологом из Донецка Николаем Пивоваровым было рассказано о сложности ситуации с лечением короновируса в ОРДЛО.

Добро пожаловать в ад: волонтер рассказала о катастрофической ситуации с коронавирусом в Харькове

Украинским волонтёром Лесей Литвиновой, которая предоставляет помощь коронавирусным больным, была была озвучена информация о стремительно ухудшающейся обстановке с заражениями на COVID-19 в Харькове.

Своевременное лечение зубов — это забота о себе

Не так страшны стоматологи, как стоимость их услуг: за что на самом деле платят в клиниках.