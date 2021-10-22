«Донбасс берут измором»: Ходаковский пожаловался на «безнадегу» в ОРДЛО

Большинство жителей ОРДЛО отказались от борьбы сразу

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Большинство жителей временно оккупированных территорий Донбасса устали от войны и последствий, что она несет. Молодое поколение покидает Донбасс, а «идейных» людей становиться все меньше. Об этом сообщает бывший командир подразделения НВФ «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Такое ощущение что Донбасс берут измором. Недавно меня резанула фраза: вы свою войну проиграли в четырнадцатом. Все во мне возмутилось против этого, хотелось сказать, что люди ждали присоединения, а не войну», — отметил он.

Он также подчеркнул, что местные жители совершенно не ответственные, ведь ничего не делают для развития «республик».

Ранее сообщалось, что «военкор ДНР» Владлен Татарский заявил, что война между украинским государством и «ЛДНР» не закончится даже при условии полного освобождения всей оккупированной территории Украины.