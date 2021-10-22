Общество

В Украине определили каким лицам разрешат делать третью дозу COVID-вакцины

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы

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Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины порекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от пневмонии нового поколения COVID людям с ослабленным иммунитетом. Например, онкобольным, ВИЧ-инфицированным, а также другим категориям лиц. Об этом заявил глава группы экспертов Федор Лапий, передает УРА-Информ.

Дополнительная доза, как отметил Лапий, отличается от бустерной тем, что первую вводят через 28 дней после введения второй дозы, а бустерную вводят через шесть месяцев после получения препарата.

«Ее вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации. Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпроментированные лица. Это, например, пациенты с онкозаболеваниями; пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефициты; пациенты, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства вузам и другим образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения ситуации с пандемией пневмонии нового поколения.

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