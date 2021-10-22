В «ДНР» озвучили условие для заключение мира между Украиной и «республиками»

Единственным вариантом мирного сосуществования Украины и ОРДЛО якобы является реализация проекта «Новороссия»

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«Военкор ДНР» Владлен Татарский заявил, что война между украинским государством и «ЛДНР» не закончится даже при условии полного освобождения всей оккупированной территории Украины. Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«Силы ДНР и ЛНР в результате контрнаступления остановятся там, где их остановят политики. Даже если они освободят территорию Донецкой и Луганской областей, то это не приведет к миру, поскольку вопрос с Украиной не был разрешен в 2014—2015 годах», — отметил Татарский.

Он считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является реализация проекта «Новороссия».

«В таком случае Россия получит мотивацию присоединить к себе восточные регионы Украины и сформировать сухопутный путь из Москвы в Крым через Донецк, Луганск и Запорожье», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может вступиться за русских оккупированного Донбасса.