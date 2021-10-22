Медики рассказали, в чем ошибка вакцинированных украинцев

Украинцы, могут и болеть COVID-19, и распространять данную инфекцию

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Вакцинированные от пневмонии нового поколения граждане Украины, могут болеть новым вирусом COVID-19, а также распространять данную инфекцию. Также такие граждане попадают в медицинские учреждения. Именно по этой причине необходимо соблюдать карантинные ограничения, которые были введены правительством. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, передает УРА-Информ.

«Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать, и вирус они не передают, а кроме того у них — „зеленый свет“ с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно», — отметил медик.

Ранее сообщалось, что национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины порекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от пневмонии нового поколения COVID людям с ослабленным иммунитетом. Например, онкобольным, ВИЧ-инфицированным, а также другим категориям лиц.