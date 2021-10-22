Общество

Медики рассказали, в чем ошибка вакцинированных украинцев

Украинцы, могут и болеть COVID-19, и распространять данную инфекцию

Время чтения: 40 Секунд

Вакцинированные от пневмонии нового поколения граждане Украины, могут болеть новым вирусом COVID-19, а также распространять данную инфекцию. Также такие граждане попадают в медицинские учреждения. Именно по этой причине необходимо соблюдать карантинные ограничения, которые были введены правительством. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, передает УРА-Информ.

«Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать, и вирус они не передают, а кроме того у них — „зеленый свет“ с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно», — отметил медик.

Ранее сообщалось, что национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины порекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от пневмонии нового поколения COVID людям с ослабленным иммунитетом. Например, онкобольным, ВИЧ-инфицированным, а также другим категориям лиц. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Донбасс берут измором»: Ходаковский пожаловался на «безнадегу» в ОРДЛО

Большинство жителей ОРДЛО отказались от борьбы сразу

В Украине определили каким лицам разрешат делать третью дозу COVID-вакцины

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы

В «ДНР» озвучили условие для заключение мира между Украиной и «республиками»

Единственным вариантом мирного сосуществования Украины и ОРДЛО якобы является реализация проекта «Новороссия»

Пандемия COVID-19: в Украине ряд учебных заведений переводят на дистанционное обучение

Решение по обучению в школах со следующей недели будет приниматься в каждом отдельном регионе

В «ДНР» не оставляют надежд на светлое будущее с РФ

Все семь лет на территории Донбасса идут военные действия

В Украине вновь рекордные показатели смертности и заражений COVID-19

Зафиксированы и 614 летальных случаев