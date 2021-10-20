ОБСЕ остаются заблокироваными в штаб-квартире: наблюдатели пожаловались на ситуацию в ОРДЛО

Митингующие наблюдают за членами Миссии даже во время проведения работ по техобслуживанию машин

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Наблюдатели СММ ОБСЕ уже шестые сутки остаются заблокированными в штаб-квартире в оккупированном украинском Донецке.Также известно, что у наблюдателей уже полностью закончились тесты на пневмонию нового поколения COVID-19. Об этом сказано в отчете Миссии, передает УРА-Информ.



«Из-за сложившейся ситуации СММ не удалось провести регулярное тестирование своего персонала на COVID-19, поскольку в дополнение к невозможности осуществлять патрулирование закончились запасы тестов», — сообщают наблюдатели.

Также там отметили, что протестующие включают очень громкую музыку.

«Три члена Миссии вышли из гостиницы для проведения проверки автомобилей на парковке гостиницы. 10 участников массового собрания (мужчины 20- 29 и 30−39 лет) в гражданской одежде пропустили членов СММ к автомобилям Миссии только спустя примерно 2−3 минут, а один из них (мужчина 30−39 лет) сообщил, что он и другие участники будут наблюдать за работами Миссии по техобслуживанию. Несколько из участников при помощи своих мобильных устройств проводили съемку, как члены СММ выполняли эти работы. После проверки автомобилей члены Миссии вернулись в гостиницу», — добавили они.

Ранее сообщалось, что украинская разведка спрогнозировала волну новых провокаций со стороны России на оккупированном Донбассе против СММ ОБСЕ.