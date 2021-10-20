Общество

Локдаун в Украине: Шмыгаль объяснил, чего ожидать гражданам

Шмыгаль призвал граждан страны не ждать «красных» зон, а вакцинироваться сразу

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Кабинет министров Украины в ближайшее время не имеет в планах вводить локдаун на всей территории государства. Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», — отметил глава украинского правительства.

В данный момент в регионах, где ввели «красную» зону карантинных ограничей, фиксируется большой рост количества вакцинируемых граждан. Также Шмыгаль призвал граждан страны не ждать «красных» зон, а вакцинироваться сразу.

Ранее сообщалось, что уже с 21 октября на территории украинского государства будут действовать новые правила пассажирских перевозок для межобластного транспорта. 

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