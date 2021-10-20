Общество

Пандемия COVID-19: в ОРДЛО анонсировали новые поставки препарата от болезни из России

В ноябре 2021 года ожидается очередная поставка вакцины от COVID-19

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С начала 2021 года на временно оккупированных территориях Донбасса были вакцинированы от пневмонии нового поколения около 200 000 человек. Об этом сообщили в так называемом «минздраве ДНР», передает УРА-Информ.

В связи с интенсивными темпами вакцинации граждан, что проживают на временно оккупированных территориях восточной Украины, объем имеющейся вакцины в прививочных пунктах за последнее время существенно сократился. Также в «ведомстве» уточнили, что уже в ноябре 2021 года ожидается новая поставка вакцины от пневмонии нового типа COVID-19. В ОРДЛО будет доставлена двухкомпонентная «Гам-КОВИД-ВАК» торговой марки «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в ближайшее время не имеет в планах вводить локдаун на всей территории государства. 

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