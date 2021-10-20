В разведке сообщили о новых провокациях со стороны РФ против ОБСЕ

Блокирование наблюдателей на неподконтрольной Украине части Донбасса продемонстрировало пренебрежение властями РФ всех норм международного права
Украинская разведка спрогнозировала волну новых провокаций со стороны России на оккупированном Донбассе против СММ ОБСЕ. Об этом сообщают в ГУР МОУ, передает УРА-Информ.
Сейчас, как считают в ГУР МОУ, главной целью пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе является создание искусственных проблем для работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Так как скоро состоиться встреча министров иностранных дел в нормандском формате.
«Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в Нормандской формате, которые планируются в ближайшее время», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ на территории оккупированного украинского Донбасса столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения со стороны незаконных вооруженных формирований. Сегодня оно должно быть отменено.
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