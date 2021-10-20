Общество

В разведке сообщили о новых провокациях со стороны РФ против ОБСЕ

Блокирование наблюдателей на неподконтрольной Украине части Донбасса продемонстрировало пренебрежение властями РФ всех норм международного права

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Украинская разведка спрогнозировала волну новых провокаций со стороны России на оккупированном Донбассе против СММ ОБСЕ. Об этом сообщают в ГУР МОУ, передает УРА-Информ.

Сейчас, как считают в ГУР МОУ, главной целью пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе является создание искусственных проблем для работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Так как скоро состоиться встреча министров иностранных дел в нормандском формате.

«Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в Нормандской формате, которые планируются в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ на территории оккупированного украинского Донбасса столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения со стороны незаконных вооруженных формирований. Сегодня оно должно быть отменено.

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