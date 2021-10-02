Так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость

Как недавно сообщалось так называемыми «властями» ОРДО о принятии решения о запуске отопительного периода в лечебные учреждения «республики» а также в домах обычных граждан в течении нескольких дней.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Таким инструментарием планируется сдержать распространение пандемии коронавируса в ОРДО.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

И вот сегодня, так называемым «мэром» Донецка Алексеем Кулемзиным было сделано заявление о начале запуска отопительного сезона с первого октября.

Он поведал что коммунальными службами начата подача теплового носителя как на все объекты социального значения так и в жилые дома.

«Запускаем тепло. Также обращаем внимание жителей так называемой «республики» что момент запуска и подачи тепла может занимать несколько дней»- подчеркнул Кулемзин.

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