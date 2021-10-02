Общество

В Украину надвигаются заморозки: где будет холоднее всего

Уже в первых числах октября ожидаютсяв Украине заморозки и на грунте и в воздухе.Такую информацию предоставил официальный сайт Гидрометцентра

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На третье октября  прогноз будет таким:

переменная облачность, осадков не ожидается. В некоторой части западной, Киевской и Черкасских регионов в ночное и утреннее время будет туманно. Ночная температура 1-6°с по территории Украины, кроме западных областей и крайнего юга., на грунте заморозок 0-5°, на морских побережьях 70-10 градусов тепла.; дневная температура 12-17 градусов тепла, в западных областях и Одессе ожидается до 20 градусов тепла.

На четвёртое-пятое октября прогноз ожидаем следующий:

Осадков не будут, только в Крыму возможен небольшой дождь. Ночная температура 1-7 градусов тепла. В восточных и северо-восточных регионах на грунте возможны заморозки 0-3°. В южных областях и на Закарпатье 4-9 градусов тепла, днем 10-16°, на Закарпатье-19°

Напомним ранее сообщалось, Стало известно благодаря каким выдающимся личностям в мире знают об Украине — опрос

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