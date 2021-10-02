Зеленский впервые назвал главную ошибку Разумкова

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено второго октября, что вопрос о пребывании Дмитрия Разумкова на должности главы парламента является «внутрифракционным.

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Об этой информации сообщил Interfax, передает Ura-inform.

Более того, Зеленский заявил, что это стало его большой ошибкой поднять такой вопрос , озвучив его перед средствами массовой информации.

Собственную позицию касательно этого повода он поведал журналистам в г.Трускавец, где собрались все на выездное заседание все депутаты от «Слуга народа»:

«Что касается вопроса Рузумкова, то для меня, извините, это вообще не вопрос. Я считаю этот вопрос внутрифракционный. Большая ошибка Димы и консультантов , которые ему дают советы, состоит в том , что он выставляет этот вопрос на публику, в медиа. Я полагаю что у данных людей иные политические цели. И это хорошо, мы же живём в демократической стране. Но если у них взгляды другие , чем у семидесяти трёх процентов, которые дали голоса именно за эту программу, то это значит хорошо-ты живешь своей личной жизнью»,-резюмировал Зеленский.

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