Общество

В Украине ввели электронные больничные: что нужно знать

Михаил Федоров и Виктор Ляшко рассказали детали

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С сегодняшнего дня, первого октября, Украина официально перешла на электронные больничные. Более детально о переходе рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что более чем 130 тысяч врачей уже научились, как работать с системой, а также во время ее тестирования было исправлено много различных технических моментов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Сегодня все работает стабильно, и теперь все больничные будут выдаваться только в электронной форме. Больничные листы — это одна из самых популярных услуг в Украине, и более миллиона украинцев получают их каждый год», — заявил министр.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить весь процесс.

«Когда человек приходит к врачу, он делает медицинскую запись, и после его заполнения приходит смс, что на вас сделана такая запись и открывается больничный. Данные поступают также в Пенсионный фонд, и от него также приходит смс, что электронный больничный открыт. Больше ничего никуда не уходит», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Украина уже в топ-10 по количеству смертей за сутки от коронавируса.

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