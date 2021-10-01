Общество

Республики объединились: между «ДНР» и «ЛНР» убрали границу

Утром были сняты шлагбаумы

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В пятницу, первого октября, вблизи оккупированного пророссийскими боевиками Дебальцево демонтировали сооружения зоны таможенного контроля на границе «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «официальный сайт «ДНР».

Как отмечается, сегодня утром были сняты шлагбаумы, а также таможенные указатели и ограничительные знаки.

«С 0:00 часов 1 октября перемещение грузов, транспортных средств и граждан между Донецкой и Луганской народными республиками осуществляется свободно, то есть без каких-либо таможенных процедур и контроля. В соответствии с документами, подписанными главами двух государств, с сегодняшнего дня действует единое таможенное пространство и единое экономическое пространство», — сообщил «замминистра доходов и сборов «ДНР», руководитель «таможенной службы» Алексей Рудаков.

Ранее сообщалось, что в случае нового обострения на оккупированном украинском Донбассе якобы претерпит изменения «карта Украины». 

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