Чтобы не платить штраф: что изменилось с первого октября на украинских дорогах

Речь идет о свете ближних фар

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С сегодняшнего дня, первого октября, меняются правила движения на украинских дорогах. Автоматически вводится норма о дневных ходовых огнях или ближнем свете фар.

Так в период с первого октября по первое мая водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, чтобы их было видно даже в плохую погоду, пишет УРА-Информ.

«Напоминаем, что ближайшие 7 месяцев водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции транспортного средства – включайте ближний свет фар», — отмечает Министерство внутренних дел в Twitter.

Отметим, что согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных Кабинетом министров 10.10.2001,в холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Этот пункт является обязательным в период с 1 октября по 1 мая.

Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня цена на электричество для большинства украинцев уменьшилась.