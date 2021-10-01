Общество

Осенний «призыв» в ОРДО: кого заберут в «армию «ДНР»

Призыв начинается первого октября и закончится 31 декабря

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С сегодняшнего дня, первого октября, начинается «призыв на военную службу в период военного положения» в так называемой «ДНР». Соответствующий «указ» был опубликован сегодня.

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сегодня подписал этот «указ» под призыв попадают местные жители 1994−2003 годов рождения, не пребывающие в запасе и подлежащих «призыву на военную службу». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, пишет УРА-Информ со на Донпресс.

Отмечается, что в самом тексте есть информация о то, что «в период действия военного положения для прохождения военной службы по призыву в народную милицию «ДНР» будет направлено 500 человек из числа граждан сроком на 6 календарных месяцев».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО приняли новое решение по поводу ситуации с комендантский часом. Так называемые местные «власти» приняли решение продлить действующую ситуацию.

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