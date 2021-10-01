Пушилин принял новое решение по комендантском часе: что произошло

Будут действовать существующие нормы

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В ОРДО приняли новое решение по поводу ситуации с комендантский часом. Так называемые местные «власти» приняли решение продлить действующую ситуацию.

Так называемы «глава» «ДНР» Денис Пушилин принял решение продлить отмену «комендантского часа» по выходным c 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2021 года до 1 февраля 2022 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Об этом сказано в так называемом «распоряжении» «главы ДНР» от первого октября.

Согласно тексту, так называемого «документа», приостанавливается действие режима «комендантского часа» на территории ОРДО и еженедельно с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2021 года до 1 февраля 2022 года.

Это продление действующих норм, которые действовали в «ДНР» и ранее. Ранее предполагалось, что могут вернуть ту норму, когда комендантский час действовал все время.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» мобильный оператор отменил подорожание тарифов.