Общество

В «ДНР» заявили, что Украина готовит блокаду

Речь о водной блокаде

Время чтения: 38 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» заявили о том, что Украина грозит ОРДО блокадой. Сообщается, что речь идет о водной блокаде.

Иак называемый «глава ДНР» Денис Пушилин рассказал о блокаде. Он отметил, что сейчас на территории Украины строят водовод до Славянска, чтобы перекрыть подачу ресурса в канал Северский Донец — Донбасс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Да, официальный Киев любит такие запрещенные методы войны, как всевозможные блокады. Причем против тех, кого называет своими гражданам. Нам устроили транспортную, продовольственную, финансовую, можно сказать, энергетическую, так как с БЛА долбят наши подстанции, оставляя население без света и тепла. На подходе водная», — сказал Пушилин.

Он заявил, что если блокада состоится, то это серьезно ударит по промышленности ОРДО.

Ранее мы сообщали, что украинский Кабмин готовит решение по жителям и «документам ЛДНР.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Осенний «призыв» в ОРДО: кого заберут в «армию «ДНР»

Призыв начинается первого октября и закончится 31 декабря

Причастных к тюрьме «Изоляция» будут судить в Донецкой области

Так как преступники скрываются, то их будут судить заочно

На КПП «Гоптовка» очереди со стороны РФ, — Госпогранслужба

Украинский КПП «Гоптовка» работает в штатном режиме

Умер самый старый человек в мире: сколько ему было

Натабаю Тинсью было 127 лет

Чтобы не платить штраф: что изменилось с первого октября на украинских дорогах

Речь идет о свете ближних фар

В ОРДЛО демонтируют все таможни: названы сроки

С сегодняшнего дня начнутся работы по демонтажу таможенных конструкций

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap