Речь о водной блокаде

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Так называемые «власти» «ДНР» заявили о том, что Украина грозит ОРДО блокадой. Сообщается, что речь идет о водной блокаде.

Иак называемый «глава ДНР» Денис Пушилин рассказал о блокаде. Он отметил, что сейчас на территории Украины строят водовод до Славянска, чтобы перекрыть подачу ресурса в канал Северский Донец — Донбасс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Да, официальный Киев любит такие запрещенные методы войны, как всевозможные блокады. Причем против тех, кого называет своими гражданам. Нам устроили транспортную, продовольственную, финансовую, можно сказать, энергетическую, так как с БЛА долбят наши подстанции, оставляя население без света и тепла. На подходе водная», — сказал Пушилин.

Он заявил, что если блокада состоится, то это серьезно ударит по промышленности ОРДО.

Ранее мы сообщали, что украинский Кабмин готовит решение по жителям и «документам ЛДНР.