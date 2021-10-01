Причастных к тюрьме «Изоляция» будут судить в Донецкой области

Так как преступники скрываются, то их будут судить заочно

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Двоих руководителей, а также шестеро конвоиров тюрьмы «ДНР», которая располагается в бывшем арт-центре «Изоляция», будут заочно судить в Донецкой области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

«В частности, по их (руководителей — прим) преступным приказам 6 человек из числа конвоиров и охранников „базы“ псевдоминистерства незаконно удерживали в нечеловеческих условиях „тюрьмы“ 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяя к ним средства ведения войны, запрещенные действующими международными договорами, в том числе жестокое психологическое и физическое насилие и пытки, принудительное привлечение к труду», — сказано в сообщении.

Так как преступники скрываются, то их будут судить заочно.

Стоит напомнить, что досудебным следствием было установлено, что в период с 2014 по 2017 годы двое представителя «службы специальных операций Министерства государственной безопасности «ДНР» незаконно удерживали гражданских лиц, а также военных Вооруженных сил Украины в тюрьме.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский инициировал предложение действующей «власти республики», чтоб те переселили жителей ОРДЛО, которые проживают в прифронтовых районах в гостиницы «республики».