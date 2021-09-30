«Запускаем тепло»: Пушилин пообещал включить отопление в ближайшие дни

«Власти» ОРДО приняли решение о запуске отопительного сезона

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«Правительство» ОРДЛО приняло решение о запуске отопительного сезона в «республике» в лечебных учреждениях, а также в жилых домах в ближайшие несколько дней. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

«Запускаем тепло. Не вижу смысла разделять. Мы должны работать и использовать любой инструментарий для того, чтобы сдержать распространение ковида», — отметил «глава ДНР»

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасса начали возить из РФ одежду, технику, и продукты питания, так как на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса