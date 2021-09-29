Жителям ОРДЛО из-за роста цен приходиться ездить за продуктами в РФ

Даже в местных российских электричках жителей ОРДО стали узнавать по огромным сумкам

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Жители оккупированных территорий Донбасса начали возить из РФ одежду, технику, и продукты питания, так как на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдается резкое подорожание цен на все виды товаров. Об этом пишут сами дончане в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Я уже забыла, когда покупала в Донецке одежду, обувь, уходовые средства, косметику. Возить все это добро из России нам дешевле, чем покупать здесь или заказывать с доставкой. Даже с учетом дороги, даже с учетом стоимости отелей», — отмечает жительница Донецка.

В последнее время, как отмечает женщина, стало актуальным покупать практически все самое необходимое.

«Из каждой поездки везем пару бутылок растительного масла и еще кое-что по мелочевке — это уже само собой разумеющееся. Но, похоже, скоро придется возить яйца, курятину, индейку, свинину, сливочное масло, молоко. Понятно, что на всю жизнь не привезешь, но в России цены реально дешевле. Особенно, если есть карты супермаркетов», — добавила она.

Даже в российских электричках жителей оккупированных территорий украинского Донбасса стали узнавать по огромным сумкам, забитым продуктами.

«С нами в электричке ехала женщина с тремя огромными дорожными сумками и еще парой багажек. Все забиты. На станции вошла пассажирка, села рядом с ней, сочувственно улыбнулась, видя, как та двигает сумки, освобождая проход, и спросила: „Вы, наверное, с Донбасса?“. „А откуда же еще“, — ответила наша землячка. Нас узнают по баулам. Как сказала администратор гостиницы, где мы с Женей жили, раньше мы к вам ездили за покупками, а теперь вы к нам. И это наши реалии, но от этого как-то не по себе», — добавила участница обсуждения

Ранее сообщалось, что как принято, ранней осенью происходит процесс оптовой заготовки картофеля на зиму. Именно в этот период его стоимость невысока. В ОРДО заявили, что в этом году обычного снижения цены на картофель на оккупированных территориях не произошло, а наоборот — цена выросла.