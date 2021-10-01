Ситуация катастрофическая — жители Донецка сообщили о переполненных моргах

Коронавирус продолжает убивать

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Жители Донецка, который временно неподконтролен Украины, соощают о критической ситуациив городе. Они отмечают, что местные морги переполнены.

В социальных сетях жители Донецка отмечают, что из-за большого числа умерших сложно получить справку о смерти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Вчера описала картину с 9-ти часовым стоянием под моргом с целью получения справки о смерти и очередью на похороны брата с понедельника до пятницы», — отметила местная жительница.

Местные жители также отмечают, что больницы города заполнены людьми с коронавирусом.

«Не удивлена, у знакомой врача-стоматолога отца удалось положить в больницу только благодаря вмешательству людей, вхожих в администрацию, больницы переполнены, если и везут, то в область, где нет кислорода, поэтому это путь в один конец», — отметила жительница Донецка.

«Да, в городе очень плохая ситуация с вирусом. Понедельник — 120 тел Вторник — 87 Среда до 12.00 — 50 Это только морг Калинина», — добавил участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован крупнейший суточный прирост больных за прошедшие полгода.