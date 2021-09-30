Коррупция в Украине несравнима со странами Европы — Партс

Коррупция есть повсюду, в большинстве стран

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Ситуация с коррупцией на территории украинского государства своим размером несравнима с европейскими странами. Об этом сказал член Европейской счетной палаты Юхан Партса, когда комментировал отчет о поддержке Европейским Союзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией в интервью «Интерфакс-Украина«, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что коррупция есть повсюду, в большинстве стран.

«Но в случае Украины мы говорим об эндемическом заболевании, эпидемии — это нечто большее. Я думаю, что это так, как своего рода мы имеем дело с COVID-19, понимаете… Это вопрос года или двух. Либо мы пойдем туда, где будет свет в конце туннеля, либо все будет как обычно. Я думаю, что в Украине это все еще тренд, как обычный бизнес, а не прорыв», — отметил Партс.

Также в своем комментарии он сравнил показатели ВВП и индекс коррупции Украины и стран Европы.

«Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием — ВВП на душу населения и индексом коррупции — если вы положите эти два показателя вместе — Украина и ВВП на душу населения — может быть, я ошибаюсь – это около 5 тысяч долларов США в год, в Польше – 18 тысяч долларов, в Эстонии – 23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции», — добавил он.

Однако, Партс считает Украину уникальным государством.

«Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но… небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасса начали возить из РФ одежду, технику, и продукты питания, так как на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдается резкое подорожание цен на все виды товаров.