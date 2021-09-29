Путин планировать навсегда выехать из России

Путин планировал выехать на ПМЖ из РФ в Испанию

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Глава российского Кремля Владимир Путин планировал выехать на ПМЖ из РФ в Испанию, когда еще был директором ФСБ . Об этом рассказал бывший друг Путина, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев, пишет УРА-Информ.

«Он мне говорит: «Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда». Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: «Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!»

А он говорит: «Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае». Я думаю: «Вот все-таки человек скромный…» А он мне говорит: ‘Я потом за границу выехать не смогу». Он в Испанию хотел уехать», — рассказал бывший «банкир Кремля».

Стоит отметить, что в настоящее время Пугачев живет во Франции и судится в Гааге с РФ.

Ранее сообщалось, что главе Кремля Владимиру Путину с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи нужна политическая воля.