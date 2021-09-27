Общество Экономика

В ОРДЛО жители возмущены разбазариванием средств на восстановление жилья

«Власти «ДНР» отчитались о восстановлении подьезда 19-го дома в Ясиноватой еще более года назад

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Жители временно оккупированных территорий возмущены нерациональным использованием средств, которые выделяются на восстановление инфраструктуры, которая была разрушена в «республике». Об этом пишет один из Телеграмм-каналов ОРДО, передает УРА-Информ.

Жители дома номер № 19 в микрорайоне «Зорька» в Ясиноватой, что находиться на оккупированных территориях, обращают внимание, что разрушенный летом 2014 года в результате обстрела подъезд дома «давно восстановлен».

«Но для проживания, данная „стройка века“ не пригодна и не введена в эксплуатацию. В этой связи целый подьезд до сих пор не заселен жильцами. Возле входа в подьезд — бурьян. Люди спрашивают: Для кого и зачем деньги потратили на строительство, если квартиры не пригодны для проживания???», — отмечают жители оккупированных украинских территорий.

Ранее сообщалось, что министр финансов и президент, и Совет национальной безопасности и обороны обещали выделить Минобороны сейчас 3,8 млрд грн.

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