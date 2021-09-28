Пожар на шахте Засядько: поиски пропавшего горняка продолжаются

Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы

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По состоянию на 06:00 28 сентября в оккупированном украинском Донецке горняк, что пропал во время пожара на шахте им. Засядько все еще обнаружен. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МЧС ДНР», передает УРА-Информ.

Также известно, что до сих пор продолжается активное тушение пожара. Стоит отметить, что проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, а также тлеющей горной массы.

Тем временем, местные жители в социальных сетях считают, что ситуация с пожаром на шахте крайне тревожная. Так как возгорание до сих пор не потушено. Значит, найти пропавшего шахтера шансов не очень много.

«Обвал был да, там говорят копать метров 150 надо все и навряд ли он выжил, а если и выжил в каком-то мешке и то недолго, или кислородный закончился или газ убьет его», — пишут жители ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что во время возгорания на шахте Засядько, которая сейчас находиться под контролем пророссийских боевиков, пропал шахтер.