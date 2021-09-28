Политика

Украина получит от США 9 млн долларов дополнительной помощи: куда её направят

Правительством Украины и США были заключены дополнительные договорённости на сумму 9 миллионов долларов. Данную информацию опубликовали на сайте Кабмина Украины.

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Об этой информации сообщили Кабинет министров, передает Ura-inform.

Эти соглашение были подписаны премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и директором миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом.

Данными договорённостями предусматривается предоставление финансовой поддержки на сумму 7 миллионов долларов на медицину и 2 миллиона долларов на развитие экономического роста в Украине.

«Главной задачей государства является жизнь и здоровье граждан Украины. И теперь благодаря подписанному соглашению между странами, мы имеем возможность выделить дополнительные финансы на обеспечение качественной медицины в Украине, тем самым повысить эффективность лечения различных заболеваний. Особенно это важно в период борьбы с пандемией, с которой сейчас столкнулась страна. Мы выражаем благодарность нашим американским партерам за оказанную помощь и поддержку»- заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, Шольц, возглавляющий партию, победившую на выборах в Бундестаг сделал важное заявление для Украины.

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