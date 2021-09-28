Стали известны сроки отопительного сезона в ОРДО

Все будет зависеть от погодных показателей

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Погода за окном ухудшается, температура воздуха продолжает падать, как в день, так и ночью. А это значит, что приближается время отопительного сезона.

Стало наконец-то понятно, когда в ОРДО в этом году начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжении подписал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин. Точная дата старта отопительного сезона неизвестна, так как все будет зависеть от погоды, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в этом «распоряжении» «Об отопительном периоде» отмечается, что отопительный период в ОРДО начинается не позднее и заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Также в этом «документе» отмечается, что для объектов сферы образования и здравоохранения первоочередное обеспечение теплоснабжения в начале отопительного периода и по завершении отопительного периода прекращение теплоснабжения в последнюю очередь.

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