Общество

Стали известны сроки отопительного сезона в ОРДО

Все будет зависеть от погодных показателей

Время чтения: 49 Секунд

Погода за окном ухудшается, температура воздуха продолжает падать, как в день, так и ночью. А это значит, что приближается время отопительного сезона.

Стало наконец-то понятно, когда в ОРДО в этом году начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжении подписал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин. Точная дата старта отопительного сезона неизвестна, так как все будет зависеть от погоды, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в этом «распоряжении» «Об отопительном периоде» отмечается, что отопительный период в ОРДО начинается не позднее и заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Также в этом «документе» отмечается, что для объектов сферы образования и здравоохранения первоочередное обеспечение теплоснабжения в начале отопительного периода и по завершении отопительного периода прекращение теплоснабжения в последнюю очередь.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО жители возмущены разбазариванием средств на восстановление жилья.

Также стало известно особенности новинки Apple iPhone 13.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Ситуация с COVID-19 в так называемой «ДНР» вышла из под контроля: Гармаш назвал возможные причины

Представителем Украины в ТКГ Сергеем Грмашем было заявлено что количество больных в ОРДО бьет рекорды. Так же он сообщает что ситуация там уже вышла из-под контроля.

В Минздраве рассказали, как будет работать общественный транспорт в «красной» зоне

Игорь Кузин рассказал подробности

В Украине планируют урезать пенсии: Лазебная объяснила кому и о какой причине

С таким заявлением выступила глава Министерства соцполитики Марина Лазебная во время заседания круглого стола, посвящённого реформам ПФУ.

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Сегодня всем знакам зодиака астролог Павел Глоба советует больше уделить время общению. Так как благодаря общительности и дружелюбию может выпасть шанс достичь намеченной цели

Коронавирусный кошмар в ОРДЛО: в ТКГ рассказали правду о ситуации в «республиках»

«Главы республик» издали «указы» об усилении «режима повышенной готовности», однако, и они не работают

«Тут уже похоронили Донецк»: член НВФ опубликовал откровение

«Полиции» в ОРДО «дали много власти»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap