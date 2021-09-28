Общество

В Украине планируют урезать пенсии: Лазебная объяснила кому и о какой причине

С таким заявлением выступила глава Министерства соцполитики Марина Лазебная во время заседания круглого стола, посвящённого реформам ПФУ.

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Об этой информации сообщило Aif.ua, Передает Ura-inform.

Как пояснила, политик, из-за демографических изменений, которое сейчас наблюдаются в Украине рассматривается возможность уменьшения пенсионных выплат на десять процентов.

Из её слов, принятая в 2004 году страховая пенсионная реформа,  при которой пенсионные выплаты были привязаны к заработной плате и стажу человека, нормально проработала только в первые 5 лет.

Потом, сказала Лазебная, из-за того что ухудшалась демографическая ситуация и принимались непродуманные решения, она превратилась в несправедливую и недофинансированную систему.

Политик отметила, что на данный момент размер пенсии составляет тридцать процентов от зарплаты, а в последующем снизится до двадцати процентов.

Но, также Лазебная поведала, что в планах у Кабинета Министров есть видение как создать «устойчивую» и «всеобъемлющую» пенсионною систему, которая будет учитывать интересы пенсионеров, которые работают, в частности тех, у которых не будет хватать стажа.

Напомним ранее сообщалось, Украина получит от США 9 млн долларов дополнительной помощи: куда её направят.

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